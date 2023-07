Cancellato il programma di Facci | Sergio ha deciso Chi spunta per il dopo-Berlinguer

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 luglio 2023) La Rai ha, ildi Filipponon si farà. Almeno per il momento. Sull'onda della polemica per un passaggio di un articolo dedicato all'indagine a carico del figlio di Ignazio La Russa per violenza sessuale, viale Mazzini haper la cancellazione de "Ivostri", la striscia quotidiana di 5 minuti che da settembre avrebbe dovuto precedere il Tg2 dell'una condotta dal giornalista di Libero. A scriverlo è il Corriere della sera: "Oggi l'amministratore delegato Roberto, che si è preso qualche giorno per valutare le polemiche (...) annuncerà che la prevista collaborazione non avrà seguito". Ancor prima della firma del contratto. Il quotidiano di via Solferino spiega cheaveva già"un minuto ...