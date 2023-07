Camilla | primo compleanno da regina tra le polemiche | la foto indigna i sudditi Poi il gesto di Harry e Meghan

Il 17 luglio,Rosemary Shand (un tempo nota come Parker Bowles) festeggia il compleanno. Per la prima volta spegne le candeline da regina consorte del Regno Unito, dopo che il marito Carlo è stato ...compleanno da regina per Queen. La consorte di re Carlo III, salito sul trono britannico l'8 settembre 2002 alla morte di sua madre, Elisabetta II, gira infatti oggi la boa dei 76 anni, ...compleanno da regina per "Queen". La consorte di re Carlo III, salito sul trono britannico l'8 settembre 2002 alla morte di sua madre, Elisabetta II, gira infatti oggi la boa dei 76 anni,...

Gb: Camilla compie 76 anni, primo compleanno da regina Agenzia ANSA

Regina Camilla compleanno, la donna del destino di Carlo compie oggi 76 anni, un giorno importante che rappresenta per lei una rinascita.