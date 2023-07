Cambiamenti climatici | la politica fa poco e niente | ma gli italiani sono i più preoccupati in Europa

(Di lunedì 17 luglio 2023) Glii piùinin merito alle conseguenze del cambiamento climatico e dei danni che l’effetto serra può produrre sulle generazioni future. Inoltre, il 79% dei nostri connazionali dichiara di avere un buon grado di conoscenza in merito alla sfida del cambiamento climatico: più dei cittadini svedesi, spagnoli, francesi e inglesi ma meno dei tedeschi e dei polacchi, chein assoluto i più informati del Vecchio Continente. E, ancora, il 67% degliha avuto esperienza diretta nel proprio quartiere degli effetti del mutamento climatico negli ultimi dodici mesi. È quanto emerge dal rapporto “Glie il mutamento climatico: un barometro eco-sociale”, a cura di Maurizio Ferrera, professore ordinario di Scienza ...

Inoltre diversi studi, tra cui uno condotto dal laboratorio sulle disuguaglianze mondiali, hanno dimostrato che tale imposta consentirebbe di accelerare la lotta contro i cambiamenti climatici e le disuguaglianze. Studi hanno reso le temperature massime giornaliere dell'ondata di caldo in corso in Italia, Germania, Francia, Spagna e Polonia almeno 3 volte più probabili. Se si considerano... ROMA - Dalle utilities 10 miliardi per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. E' quanto i gestori del servizio idrico investiranno nei prossimi anni, oltre il 50%, 5,2 miliardi, già nel triennio 2022 - 2024. "Stiamo vivendo tutti gli effetti della crisi ...

Gli italiani sono i più preoccupati in Europa in merito alle conseguenze del cambiamento climatico e dei danni che l’effetto serra può produrre sulle generazioni future. Inoltre, il 79% dei nostri con ...Consolidare le politiche per la transizione ecologica e sociale “attraverso l’istituzione, su iniziativa della Commissione europea, di un’imposta sui grandi patrimoni” il cui gettito andrebbe destinat ...