“Cambia di nuovo tutto” Gabriela e Giuseppe di Temptation Island | il colpo di scena è servito

(Di lunedì 17 luglio 2023) C’è grande attesa per la nuova puntata di, in onda nella serata del 17 luglio su Canale 5. Stando alle ultime anticipazioni, tra le tante novità una potrebbe riguardaree gli ultimi rumor sono veramente inaspettati. Nello scorso appuntamento c’è stato il falò di confronto nella coppia, che è finito nel peggiore dei modi. Entrambi hanno deciso di uscire divisi e quindi non sono più da considerare fidanzati. E a proposito dei due protagonisti di, la tentatrice di lui, Roberta, ha fatto qualcosa di particolare. Un video su TikTok postato proprio dalla single Roberta mette il dubbio ai telespettatori. Qualcuno le ha chiesto se si fossero baciati e l’espressione di lei, secondo ...

... Il presentatore di Rai1 è diventato famoso sui social per la sua colazione cheogni giorno. ... come sarà Dopo l'addio di Salvo Sottile a I Fatti Vostri per presentare unprogramma su ...... "Ovviamente non potevamo sapere che sarebbe morto, questole cose - prosegue il regista - ... per questo serve uno showrunner che crea un mondocon interscambi e collaborazioni. Io ho ...... lavora con listìni fissi , checon disinvoltura anche nel giro di pochi giorni, rincarando ...3 a 36.450 euro (con incentivo) è la migliore scelta possibile Lo è sempre L'analisi nel...

Scuola, via libera al nuovo contratto: cosa cambia Corriere TV

TERAMO – Il Presidente di Anci Abruzzo Gianguido D’Alberto è stato nominato, all’unanimità, nuovo coordinatore delle Anci regionali coinvolte dal sisma 2016. D’Alberto, ...Code e proteste agli sportelli Asl di Carcare per il cambio del medico di famiglia. Succede in Valbormida, dove da oggi 1.500 persone sono state invitate a presentarsi di persona (o a delegare un pare ...