Caldo torrido a Napoli | linee elettriche in tilt | luci spente al Vomero e all' Arenella

(Di lunedì 17 luglio 2023) Disagi a partire da questa sera alle 20 ale all'. Un guasto alleinterrate per le temperature elevate della giornata, hanno spento lesulla...

Video La Protezione Civile capitolina sta diffondendo un video con consigli utili per proteggersi dal. In collaborazione con Acea, segnala inoltre la App gratuita Waidy WOW, un valido ...I valori di umidità dell'aria saranno l'ago della bilancia che farà la differenza traafoso e. Roma bollente La settimana dell'anticiclone africano Caronte traghetterà l'Italia ...Nonostante ilrecord che in questi giorni sta colpendo l'Italia, inclusa la capitale Roma, i turisti non si perdono d'animo e sfidano le temperature proibitive per visitare il Colosseo. Migliaia di visitatori ...

Allerta meteo in Campania: caldo torrido, previste temperature oltre i 40 gradi ilmattino.it

Numerosi i disagi. Negozi chiusi in anticipo, Caldo torrido nelle case. Diecimila le utenze interessate. Immediato l'intervento dei tecnici dell'Enel che stanno lavorando - fanno sapere - su un doppio ...Il 2023 si candida ad essere l'anno più caldo di sempre. L'agenzia spaziale europea prevede di superare il record di 48,8 gradi registrato come giornata più calda d'Europa. Si considera poco l'impatto ...