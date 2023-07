Caldo | Taranto | trenta gradi a mezzanotte Canosa di Puglia quasi Altra giornata in codice rosso Caronte

(Di lunedì 17 luglio 2023) L’anticiclonefa notare la sua presenza di giorno e di notte. L’immagine tratta da rilevazione della protezione civile dellasi riferisce al quartiere Paolo VI di: 29,9. Il dato didisi approssima ai: 29,7. Più o meno è quanto è stato rilevato un po’ovunque in, dal foggiano al leccese. Lasi prospetta daper Bari fra le città campione e ciò all’inizio di una settimana in cui si ipotizzano, fra domani e giovedì, temperature fino ai 45anche se la Sardegna va verso il record dei 48. L'articolo: ...

Sarà una settimana di passione quella che inizia domani per il. Le previsioni che davano fino a oggi temperature record, hanno precisato che finita un'ondata ... Rieti, Foggia, Lecce,, ...... TeleRama c'è Sport [ 16/07/2023 ]e afa, il Salento nella morsa di Caronte Attualità Ricerca per: Home Cronaca Sterpaglie a fuoco in periferia aSterpaglie a fuoco in periferia a ...Lecce e Deghi ancora insieme: contratto triennale Sport [ 16/07/2023 ] Incendio in abitazione, ancora paura aCronaca Ricerca per: Home Attualitàe afa, il Salento nella morsa di ...

Caldo: Taranto, trenta gradi a mezzanotte. Canosa di Puglia quasi ... Noi Notizie

Se le giornate appena trascorse hanno messo a dura prova la vostra resistenza alla calura allora consideratevi allenati perché quella che partirà lunedì sarà la settimana più calda dell’anno. I prossi ...MARTEDI '. Caldo in ulteriore lieve aumento e massime che raggiungeranno i 36/38°C al Nord, 40/42°C su centrali tirreniche, Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia, fino a 44/45°C sulle zone ...