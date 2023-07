Caldo | settimana di temperature record | previsti 42 gradi a Roma

In effetti, gli enti mondiali di meteorologia hanno appena comunicato che giugno e' stato il mese piu'della storia, cosi' come la primadi luglio. Questi record potrebbero essere in ...Tutto secondo le previsioni. Ladi, intenso e afoso , è iniziata . Tutta colpa di Caronte , l'anticiclone africano, responsabile di una tempesta di calore con temperature da record su tutto il Paese. Diciassette le ...... dove da giorni le colonnine di mercurio sono fisse sui 43 gradi, mentre nella Death Valley, in California, è previsto inil record assoluto di 54 gradi. L'allertanon risparmia l'...

Quali saranno i giorni più caldi della prossima settimana Fanpage.it

Il Comune di Napoli ha varato un “Piano Caldo” per soggetti fragili e senza dimora in vista delle forti ondate di caldo in corso in tutta ..."Per tutta la settimana sarà un'ora di sciopero a turno (per il momento), fino a quando l'azienda non ci convoca. Nel frattempo, contiamo già tre malori per il caldo", annuncia la Innamorati.