Caldo record sull’Italia | è arrivato Caronte | tutte le previsioni

(Di lunedì 17 luglio 2023) È cominciata la settimana che dal punto di vista delsarà dominata dall’anticiclone africano. Come il guardiano dell’Inferno di Dante, l’anticiclone traghetterà, molto rapidamente, temperature roventi da. Secondo gli esperti meteo avremo una vera e propria tempesta di: la cosiddetta hot storm. Antonio Sanò, fondatore del sito ilmeteo.it avvisa che ilin arrivo sarà intenso e afoso. In alcune città si raggiungeranno temperature ‘storiche’ se così si può dire. Una di queste sarà Roma. La capitale d’Italia sta già boccheggiando con i 37 gradi di domenica 16 luglio, ma lunedì 17 luglio dovrebbe raggiungere i 40-41 gradi. E addirittura, martedì 18 luglio, i 42-43 gradi. Temperature anche oltre i 40 gradi in molte città italiane fino a fine luglio ...

... il capo della Protezione civile di Roma Giuseppe Napolitano ha stilato 28 punti sensibili, in vista della giornata di martedì quando è previsto nella Capitale unfino a 42 gradi. Dal ...Il cambiamento climatico e il conseguenteche si prepara a investire l'Italia e il mondo nei prossimi giorni, ha già spinto milioni di persone a cambiare le proprie abitudini per regolarsi di conseguenza. Anche il sistema ...Massimo livello di allertaoggi in 17 città italiane, che saliranno a 20 domani e raggiungeranno quota 23 mercoledì 19 luglio, giorno di picco. L'arrivo dell'anticiclone Caronte tinge di rosso il bollettino delle ondate ...

Allerta caldo in 23 città mercoledì 19 luglio Adnkronos

Ad attenderli nella capitale sono previste almeno 60.000 persone e per far fronte al caldo record previsto già la settimana scorsa (si prevede un picco di 41 gradi, con le temperature percepite tra le ...La Cina ha registrato una temperatura record di 52,2 gradi Celsius domenica 16 luglio. Il caldo torrido ha colpito la remota cittadina di Sanbao, nel Nordovest del Paese, come riporta il quotidiano ...