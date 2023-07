Caldo record prossime settimane | ma l’Italia sarà divisa in due

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 17 luglio 2023)da: Le temperatura sono ancora altissime e le previsioni non sono per nulla confortanti: tra temporali ed afaè spaccata a metà. L’estate ha preso il sopravvento sul, ma ilimplacabile sta mettendo in ginocchio la nazione e le cose si prevedono ancora più complicate nelledi luglio. Il territorio italiano sembra essere diviso in due, con le zone prealpine e alpine colpite da grandinate e temporali, mentre il centro e il sud affrontano unafoso. Le temperaturesembrano non voler accennare ad arrestarsi, con picchi che raggiungono i 42-43 gradi, soprattutto nelle isole e in particolare in Sardegna. Le onde di calore si diffondono su gran parte del paese, ...