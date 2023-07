Anche in Friuli Venezia Giulia fino a mercoledì farà progressivamente sempre piùma senza raggiungere valori. Oggi si toccheranno i 34 - 35 gradi, lunedì i 35 - 36 e martedì - giorno più ...... a portarla è l'anticiclone africano e per metà settimana potrebbe sprigionare il massimo della sua potenza, mettendo a rischio ildi 48,8 gradi che fu registrato in Sicilia nell'agosto ...... dalla Florida alla California passando per il Texas, gran parte del Paese è ancora nella morsa di un'ondata di, definita "opprimente" dal servizi meteorologici, che prevedono nuoviper ...

Caldo record, nessuna tregua fino al 31 luglio (ma il Nord spera). Martedì 48 gradi in Sardegna e 43 a Roma ilmessaggero.it

Si registra assenza di precipitazioni. Meteo Bologna 3 giorni Lunedì 17 Luglio: giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso e caldo, temperature comprese tra 22 e 38°C. In particolare avremo ...Con il caldo intenso salgono anche i rischi per la salute. Aumentano infatti le città contrassegnate dal bollino rosso del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per tutta la ...