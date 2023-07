Caldo Record ma non raccontateci bugie sui blackout e sui malori

Leggi su panorama

(Di lunedì 17 luglio 2023) Frenate l’allarmismo, amplifica il disagio. Nel mese di giugno ha piovuto a sufficienza, il gas per produrre energia elettrica non manca, fama gli italiani hanno imparato ad andare in vacanza anche in luglio. Altro che afa killer, allarmi, catastrofi imminenti, la rete elettrica italiana funziona bene e stando ai numeri pubblicati sul sito web di Terna, seppure ci sia un incremento non dovrebbero verificarsi crisi energetiche. Qui trovate l’andamento giornaliero: Preventivo Consuntivo. Magari qualche interruzione locale e temporanea notturna nei quartieri cittadini più popolati, ma nulla che metta in crisi il cibo conservato nei congelatori. Perché ormai se una testata spara il suo titolone le altre fanno il coro, spesso senza neppure chiedersi se sia vero oppure no e soprattutto quanto. Così ildiventa infodemia ...