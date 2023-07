Caldo record in Italia | le cause

(Di lunedì 17 luglio 2023) (Adnkronos) –in. "Gran parte dell'Europa sperimenta condizioni diinsolito. Bruciando carbone, petrolio e gas naturale, l'uomo ha reso queste condizioni molto più probabili" spiega Andrew Pershing, vicepresidente scientifico di Climate Central, un gruppo indipendente di scienziati e comunicatori, che hanno analizzato l'ondata, prevista dal 14 luglio ad oggi. I cambiamenti climatici hanno reso le temperature massime giornaliere dell'ondata diin corso in, Germania, Francia, Spagna e Polonia almeno 3 volte più probabili. Se si considerano soloe Spagna il dato sale a 5, secondo un'analisi di Climate Central. Secondo Friederike Otto, docente senior di Scienze del clima al Grantham Institute for Climate Change and the ...

in Italia. 'Gran parte dell'Europa sperimenta condizioni diinsolito. Bruciando carbone, petrolio e gas naturale, l'uomo ha reso queste condizioni molto più probabili' spiega Andrew ...Gli Stati occidentali e meridionali degli Usa vivono un momento difficile a causa delche si sta misurando nelle ultime ore. Nella Death Valley, in California, gia' di per se' uno dei luoghi piu' caldi del mondo, si e' sfiorata la temperaturadi 56,6 gradi che ......fondovalle più bassi le temperature saranno più elevate con minime localmente superiori a 20 °C (notti tropicali) e massime vicine o superiori a 35 °C ma probabilmente non saranno battuti i...

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...Termometri ancora in salita oggi in Veneto. In alcune stazioni meteo, nella parte sud ovest della regione, i valori sono stati prossimi ai 37 gradi, con in più tanta afa. (ANSA) ...