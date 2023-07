Caldo record in Italia | la circolare | codice ad hoc in pronto soccorso

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Il 'calore' fortemente raccomandato dal ministero della Salute: "Percorso assistenziale preferenziale e differenziato" per chi arriva in ospedale colpito dagli effetti delin, arrivano le raccomandazioni del ministero della Salute alle Regioni contenute in unadiramata oggi con l’obiettivo di “fronteggiare l’emergenzae prevenire gli effetti delle ondate di calore che si stanno susseguendo in queste settimane”. Tra le misure raccomandate, un ‘calore’ nei, l’attivazione di ambulatori territoriali operativi 7 giorni su 7, h12, per far fronte all’accesso di pazienti colpiti dagli effetti del. E ancora: potenziamento del servizio ...