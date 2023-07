(Di lunedì 17 luglio 2023) 'I pazienti con malattie cardiovascolari devono essere particolarmente cauti e non possono esporsi a temperature elevate'. Ogni grado in più aumenta ilmorte,sottolinea il...

Il cardiologo: 'Ecco il sintomo legato al sudore' Quanto aumenta il rischio Ilintenso è estremamente pericoloso per il cuore. Recenti studi dimostrano che... Leggi l'articolo completo su Il ...Fabio Trizzino, legale della famiglia Borsellino, nonché marito di Lucia Borsellino,: "Ho l'... E poi c'è un'altra cosa a mettere tutti d'accordo: il. Il 19 luglio la Sicilia sarà al ...Cross forte dalla sinistra di Valente, Buttaroil secondo palo e colpisce in spaccata al ... A Ronzone fa molto, l'arbitro ferma temporaneamente il gioco per far dissetare i giocatori. 23 ...

Caldo attacca il cuore, donne più a rischio ictus e infarto. Il cardiologo: «Ecco come proteggersi» ilmessaggero.it

Elodie finisce al centro delle critiche di Jo Squillo. Quest'ultima parla di bellezza e successo e partono le polemiche. Elodie è una cantante di grande successo, ma è anche un'icone di sensualità e b ...«I pazienti con malattie cardiovascolari devono essere particolarmente cauti e non possono esporsi a temperature elevate». Ogni grado in più aumenta il rischio morte, ...