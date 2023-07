Caldo anomalo | in Cina è stata registrata la temperatura record di 52 | 5 gradi

(Di lunedì 17 luglio 2023) Non solo Europa e Stati Uniti, tra i Paesi più colpiti dal preoccupante aumento delle temperature c’è anche lache negli scorsi giorni ha fatto registrare temperature superiori ai 50: il culmine di un’ondata di calore che da settimane investe in particolare l’area a nord del Paese. Nella giornata di domenica 16 luglio l’Ufficio meteorologico di Pechino ha registrato un picco di 52,2nel villaggio di Sanbao, nella regione nordoccidentale dello Xinjiang. Temperatureanche nella prefettura di Turpan, sud-est del Paese, dove in un’area depressa della regione si sono sfiorati i 50,4°C. Le indicazioni riportate da alcuni media locali e riprese da Reuters affermano che le temperature continueranno ad attestarsi su cifre così elevate per almeno altri cinque giorni. Superato lo storico dei 50,3 ...

' Da lunedì si preannuncia una settimana disull'Italia per via di una eccezionale ondata di calore che stazionerà per più giorni sul Mediterraneo'. Lo conferma Francesco Nucera di 3bmeteo . 'Le temperature continueranno ad ...Il pur breve viaggio si è dimostrato sin da subito, siamo saliti a singhiozzo tra scossoni ... erano le 10.30, il termometro segnava 27.5 gradi, chiusi dentro faceva, finestrini e porte ...in Italia. Stabilità e clima pienamente estivo dominano il Paese L'azione di un campo di Alta pressione di stampo subtropicale in risalita sul Mediterraneo centro - occidentale sta ...

Caldo anomalo 2023: quando finirà l'ondata di afa africana Non presto il Resto del Carlino

Il caldo non risparmia nemmeno il vino che potrebbe perdere la qualità. Il monito delle enoteche: "A rischio la qualità, il problema è il trasporto".Il colonnino di mercurio salirà fino a mercoledì con picchi rilevanti, poi potrebbe arrivare un po’ di pioggia ...