Caldo africano | in città e in campagna è allarme per gli animali I consigli di Coldiretti

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Soffrire come una bestia non è solo un modo di dire, ma dura realtà. Soprattutto quando, come in queste stesse ore, ilfa impennare il barometro verso i 40 gradi. Proviamo a immaginarci al posto di un cavallo costretto a trainare carrozzelle con a bordo turisti per le vie di Roma. O di una mucca sfinita dalla mungitura. E se il primo può sperare solo in un po’ d’ombra, la seconda, informa, può già contare su ventole e doccette già in funzione in molte fattorie per scongiurare il calo di produzione del latte. Diminuita del 10% la produzione del latte Che secondoè già quantificabile in un circa 10 per cento in meno rispetto ai periodi normali. Il clima ideale per le mucche, infatti, si aggira fra i 22 e i 24 gradi. Oltre questo limite glimangiano poco, ...