Caldo a Roma | domani 42 gradi Arrivano gli ' angeli del fresco' | ecco i 28 punti di aiuto della Protezione Civile LA MAPPA

(Di lunedì 17 luglio 2023) Allarme, anche oggi temperature bollenti: passeggiare per la Capitale, per residenti e turisti, è davvero arduo specie nelle ore del giorno in cui il sole è più cocente. Per questo la ...

In Italia si muore letteralmente diNel 2022 dei 61.672 decessi in Europa a causa del, 18.010 sono avvenuti solo in Italia . Basti pensare che il New York Times ha ribattezzato'The ...Allarme, anche oggi temperature bollenti: passeggiare per la Capitale, per residenti e turisti, è davvero arduo specie nelle ore del giorno in cui il sole è più cocente. Per questo la Protezione ...AGI - Tutto secondo le previsioni. Ilsta mettendo a dura prova l'Italia e il bollettino del ministero della Salute, aggiornato ad ... Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti,, ...

Caldo, Roma nella morsa dell’afa: climatizzatori rotti sui bus e ospedali presi d’assalto ilmessaggero.it

ROMA (ITALPRESS) – Codice calore nei Pronto Soccorso, attivazione degli ambulatori territoriali 7 giorni su 7 – h12 per accessi relativi agli effetti del caldo, potenziamento del servizio di guardia ...Le persone in coda per il Colosseo nella soffocante città di Roma cercano di rinfrescarsi con un ventilatore.ImmagineReuter Ciao Rosa, il termometro oggi ...