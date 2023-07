Calciomercato | PSG Mbappè torna al lavoro | ore molto calde

Tiene banco il discorso. Il francese non intende rinnovare e vuole onorare il contratto che lo lega alfino a giugno 2024 per poi andar via a parametro zero. Una ipotesi quest'...Il Calcio Napoli inizia a sondare il terreno nell'ambito dele mette nel mirino Giovanni Lo Celso . Il centrocampista del Tottenham è l'obiettivo ... tanto che ilpunta su di lui e ...Napoli - Roberto Calenda , agente di Victor Osimhen, ha scritto un tweet in merito ... Il presidente del napoli, qualche giorno fa, ha voluto provocare iltirando fuori la cifra da 200 ...

In scadenza l'ultimatum di Al-Khelaifi: l'attaccante o rinnova o finisce sul mercato.PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Kylian Mbappé si è ...La Juventus insiste per Lukaku in questo calciomercato estivo, tuttavia potrebbe non essere il solo presente in lista: Giuntoli cerca un attaccante ...