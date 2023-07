Calciomercato oggi 17 luglio | tutte le trattative | gli acquisti | le cessioni Reijnders sbarca a Milano | sirene saudite sempre più forti per Immobile

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 luglio 2023) C’èl’Arabia Saudita ad agitare le squadre di Serie A ed in particolare la Lazio alle prese con la questione Ciroper il quale dal Medio Oriente fanno sul serio. Nel frattempo si attende solo l’ufficialità perché l’argentino Valentin Castellanos diventi un nuovo attaccante biancoceleste: potrebbe essere lui il viceo il suo erede. La Lazio èalla ricerca di un regista e stanno salendo le quotazioni di Leandro Paredes del Paris Saint-Germain, mentre Piotr Zielinski èla prima scelta, con il Napoli che tratta Giovani Lo Celso del Tottenham. In casa Juventus, le difficoltà per vendere Dusan Vlahovic rallentano l’assalto a Romelu Lulaku che ha ricevuto un’offerta proprio dalla Saudi Pro League.dall’Arabia Saudita si insiste per Paul Pogba, con ...