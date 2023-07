Calciomercato Milan – Gabbia via | rossoneri su Facundo González

(Di lunedì 17 luglio 2023)alin questoestivo? Scenario possibile, visto che Matteoè in partenza daello. Il punto

Parliamo di un giocatore capace di fare la storia delvincendo ben dodici trofei tra competizioni nazionali e coppe europee. Gullit (LaPresse)Tecnicamente era un giocatore superiore; parliamo ...Lukaku, classe '93 (LaPresse) -.itGiuntoli e Manna non fanno sconto per il serbo e ... Le sirene di mercato continuano ad accostare Lukaku anche ale all'Aston Villa, oltre a un ...Questi enormi distacchi possono essere cancellati in una sola estate diInter,, Juve, Roma, Lazio si rafforzano a tal punto da ribaltare i conti del campionato passato Tutte ...

Morata Milan: lo spagnolo vuole la Roma! I rossoneri… I giallorossi sono gli unici rimasti nella corsa per l’attaccante La Juventus pensa a Lukaku. Il Milan guarda, ma «a fari spenti»… Leggi ...Il Milan è una delle squadre più importanti a livello internazionale e ha una storia di grande tradizione a livello di numeri dieci.