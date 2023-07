Calciomercato Milan – Forte concorrenza per Morata | ecco la situazione

Commenta per primo José Mourinho ha fretta, vuole Alvaro Morata a Roma . Il centravanti spagnolo è diventato uno dei più corteggiati nelle ultime ore, perché dopo ilanche l' Inter e ultima la Juventus si sono interessate al giocatore dell' Atletico Madrid . Per i giallorossi e il loro tecnico è una prima scelta e per Morata Roma è una buona destinazione, ...Mourinho e Dybala (LaPresse) -.itI nerazzurri hanno chiuso al ritorno di Lukaku dopo ... osservato inoltre dae sempre dai bianconeri di Torino se dovesse andare via Chiesa dalla ...Incroci pericolosi tra derby d'Italia e stracittadina di Milano. La sessione estiva dista entrando nel vivo e appare destinata a essere caratterizzata da scontri infuocati ...l'ex...

Calciomercato Milan – Centrocampista e attaccante, occhio a questi nomi Pianeta Milan

In attesa di trovare l'accordo con il Valencia, il Milan ha raggiunto un'intesa di massima con Yunus Musah: per il centrocampista americano è infatti pronto un contratto da due ...Voleva fare il difensore, poi si è ritrovato a fare il centravanti e ora è nel mirino di Milan e Inter, quest’ultima tradita dal voltafaccia inatteso e improvviso di Lukaku. Si è trasformato in una ...