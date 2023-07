Calciomercato Milan – Ecco Reijnders | il programma del suo arrivo

Marotta e Ausilio (LaPresse) -.itL'Inter si è sentita tradita dal comportamento dell'attaccante belga, che nell'ultime settimana ha trattato anche con Juventus enonostante il ...Quel Franck Kessie chiesto addirittura alquando ancora vestiva la maglia rossonera e poi richiesto al Barcellona che ne detiene oggi i diritti.Per tal motivo, le grandi del tempo (capitanate da Genoa , Pro Vercelli , Juventus e) si affidarono a Vittorio Pozzo , futuro CT bicampione del mondo con la Nazionale, che promosse una riforma.

Il Milan ha ottenuto l'accordo con Musah ora i dirigenti rossoneri stanno lavorando per ottenere il si del Valencia che chiede 20 milioni ...Come riporta questa mattina Tuttosport, oggi il Milan potrebbe avere un nuovo contatto con il Valencia per Yunus Musah. Ma il centrocampista americano potrebbe non essere l'unico argomento: ...