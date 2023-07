Calciomercato Milan – Dal Brasile | “Interessa Ayrton Lucas” | ecco chi è

Commenta per primo Ilsi appresta a salutare Tijani Reijnders come prossimo nuovo acquisto. Il suo arrivo è atteso per la serata di oggi. La società rossonera ha chiuso l'operazione per 20 milioni di euro più bonus, ...La vicenda Romelu Lukaku smuove ildi Inter e Juventus cambiando i piani di entrambe le società in vista della campagna ... tanto da aprire alle ipotesie Juventus , ha deciso di far ...I supporter della Signora mostrano tutto il loro malcontento per le voci disull'asse ... Leggi anche Lukaku - Inter, Ravezzani: 'Se fosse capitata ao Juventus....' E poi... ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter, arriva Cuadrado, mollato Lukaku. Milan, dopo Reijnders c'è Musah Sport Fanpage

Inizia una settimana importante per il mercato azzurro: il rinnovo di Osimhen, la ricerca del sostituto di Kim, ma non solo. Dall'estero arrivano le indiscrezioni sugli interessamenti per Ayrton Lucas ...Oltre ai tanti acquisti fatti fino ad ora, diverse sono le cessioni a cui sta lavorando il Milan per il futuro. Lorenzo Colombo è rientrato quest’oggi a Milanello e inizierà ad allenarsi in vista ...