Calciomercato | ‘Lotta’ per Morata

(Di lunedì 17 luglio 2023) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 16/07/2023 alle 14:32 CEST L’Inter ha studiato più opzioni come alternativa offensiva a Romelu Lukaku esembra essere in cima alla lista. Farà in modo che la sua clausola rescissoria vada da 20 milioni di euro a 12 milioni di euro, anche se addebiterà meno Sembra probabile che l’Inter, finalista in Champions League la scorsa stagione, lotta contro Roma, Milan e Juventus per ottenere i servizi di Alvaroattaccante dell’Atlético de Madrid. Lo afferma La Gazzetta dello Sport L’Inter ha studiato più opzioni in alternativa in attacco a Romelu Lukaku esembra essere in cima alla lista. perché offre una vasta esperienza in Serie A. Quindi Simone Inzaghi sta spingendo per ...