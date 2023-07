Calciomercato Lecce | chi è Rafia | il genio che ha incantato la serie C

(Di lunedì 17 luglio 2023) Un talento purissimo, undel calcio. Un marziano. InC sono andati in tilt gli addetti allo scouting e al mercato quando lo hanno visto giocare negli ultimi mesi con il Pescara di Zeman, capace di prenderlo a costo zero dalla Juventus nel mercato di gennaio. Parliamo di Hamza...

...Venuti torna al, da svincolato. Camara all'Udinese e Monterisi al Frosinone: per entrambi contratto fino al 2027. Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A,...Commenta per primo Ilstringe per Hamza Rafia del Pescara : è fatta per l'arrivo del centrocampista scuola Juventus , 700mila euro più bonus per arrivare a un massimo di 1,2 milioni e il 15% sulla futura rivendita i ...In questi giorni si è affacciato ildisposto a prenderlo solo in prestito con diritto di ... Leggi i commentias roma: tutte le notizie 17 luglio 2023

Lecce, fatta per Rafia: i dettagli | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

In questa sessione di calciomercato la Sampdoria di Pirlo si era interessata a Rafia, ma un'altra società ha vinto la concorrenza... La Sampdoria sta program ...Calciomercato Milan, Colombo via di nuovo in prestito A bocce ferme ora è lui il vice Giroud, anche se i rossoneri hanno bisogno di un grande attaccante per il futuro. E allora ecco che l’ex Lecce, ...