Calciomercato Inter | un attaccante per Inzaghi | idea in casa Napoli

(Di lunedì 17 luglio 2023) Procede senza freni ildell’, alle prese con trattative sia in entrata che in uscita. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, i Direttori Sportivi del club di viale della Liberazione vorrebbero raggiungere al più presto l’accordo con il Bayern Monaco per il trasferimento di Yann Sommer a Milano. Il portiere svizzero andrebbe a sostituire André Onana, che sarebbe molto vicino ad approdare al Manchester United per 55 milioni, compresi anche i bonus. Anche Gosens potrebbe lasciare i nerazzurri per diventare un giocatore del Wolfsburg. Intanto sarebbe ad un passo dall’ufficialità il colpo delle ultime ore di Marotta e Ausilio, infatti Juan Cuadrado dovrebbe vestire la maglia dell’nella prossima stagione e per questa settimana sarebbero state fissate visite mediche e firma. La società nerazzurra ...

Mercato, la differenza con la Juve L'unico sistema per ottenere dei crediti è vendere ad altri club italiani e l'gli introiti derivanti dalla cessione di Pirola alla Salernitana li ha già ...E naturalmente in questo periodo, la stracittadina trova come terreno fertile di 'scontro' quello del. Con Milan ea caccia di rinforzi per una stagione in cui punteranno a essere ...... Esposito &Co siano solo meteore utili per fare plusvalenza L'prende Cuadrado per non puntare su Bellanova ( vedremo che farà al Toro, a maggior ragione se partisse Singo); il Milan guarda a ...

C'è chi dice NO. E sono tanti, a dirlo, che sembra di vederli, nella realtà o sui social, con le mani a conca davanti alla bocca. NO. Il gesto di questa settimana è dunque il NO dei tifosi della Juven ...Calciomercato Inter: spunta l’idea El Nesyri per il dopo Lukaku, il marocchino proposto è stato proposto a Marotta che ora ci pensa. Sullo sfondo c’è anche Beto ...