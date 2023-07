Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ilè iniziato ufficialmente sabato 1, con l’apertura della nuova stagione che ha visto l’annunciare subito Thuram. Quilee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA La bomba delle ultimissime ore è l’arrivo di Juan Cuadrado all’da svincolato. L’ex Juventus firmerà per un anno. In avanti, si cerca il piano B a Romelu Lukaku. E tutto fa pensare a Folarin Balogun dell’Arsenal. Si parla già di ...

... ecco i colpi più importanti Come ogni estate è tempo di. Sono già tanti i colpi ... Ma Messi ha già comunicato che è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'di Miami, rinunciando ...Una domenica tranquilla di, pochi affari e probabilmente procuratori e dirigenti impegnati in una giornata di ...arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia dell'accordo tra l'e ...La pensa allo stesso modo Arianna: Da oggi ho finito di seguire i calcio e la mia amata, non pensavo di dirlo dopo 36 anni di tifo. Ma questo non è più il calcio che amavo e forse me ne sono ...

E finalmente l'Italia solleva un trofeo in questo 2023. Dopo tre finali continentali di club e l'ultimo atto del Mondiale Under 20, è la selezione Under 19 di Alberto Bollini a regalare una grande sod ...Il Torino guarda in casa Inter per rinforzare il centrocampo: Vagnati starebbe infatti pensando a Giovanni Fabbian per la mediana ...