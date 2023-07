Calciomercato Hellas Verona | prenotato un attaccante argentino

(Di lunedì 17 luglio 2023) La passata stagione è stata davvero molto complicata e travagliata per gli Scaligeri che solo all’ultimo respiro hanno potuto esultare: i gialloblù hanno sconfitto, in gara secca, lo Spezia nello spareggio salvezza che ha regalato un altro anno di Serie A ai veneti spedendo i liguri in Serie B. Una conferma nel massimo campionato italiano di calcio che dovrà essere difesa con le unghie e con i denti anche nella prossima annata calcistica che piano piano si avvicina. Dovrà essere ila regalare all’tutte le frecce da scagliare durante la stagione per centrare l’obiettivo (quello dello scorso torneo) in modalità più serene. I dirigenti delle trattative delavrebbero individuato un puntello per l’attacco che si dovrebbe liberare il prossimo gennaio: ecco chi ...

Commenta per primo Secondo quanto riportato dal quotidiano scaligero L'Arena, l'Verona starebbe trattando Ngonge con la Fiorentina . La richiesta dei gialloblu è sui 12 milioni. I viola ne offrono otto più un'eventuale contropartita tecnica.Sul giocatore ex SPAL edVerona c'è la concorrenza anche del Bari, pronto a rinforzare il proprio centrocampo per ritentare l'assalto alla Serie A. Il Catanzaro ha messo gli occhi sul giovane ...Bocciato dallo stesso giocatore il prestito all'Verona.

Mercato Torino: Cairo vorrebbe inserire Verdi per arrivare a Doig TuttoHellasVerona

Il club dorico è interessato al giovane difensore di proprietà del Verona Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Ancona cerca rinforzi in difesa e tra i nomi c’è quello di Daniele Ghilardi, difens ...I dettagli dell’acquisto del giovane esterno offensivo in arrivo dal Nec Nijmegen Come riportato dal Corriere dello Sport, in queste ore è previsto l’annuncio del nuovo e duttile esterno d’attacco del ...