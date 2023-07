Calciomercato | Cremonese Ufficiale l' arrivo di Vazquez

(Di lunedì 17 luglio 2023) L'argentino ingaggiato a parametro zero: le ultime due stagioni era al Parma. CREMONA - Laha reso noto di "aver tesserato Franco Damian". "Il calciatore sarà legato al club ...

L'attaccante, infatti, ha vestito la maglia azzurra in due partite amichevoli e poi l'Albiceleste della selezione argentina in tre occasioni", ha precisato la. - foto LivePhotoSport - . pdm/...Commenta per primo Manca solo il comunicato, insieme agli agenti della Quan Sport Management il Mudo Vazquez ha definito tutti i dettagli oggi.E' stato acquistato dallae ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Calciomercato Cremonese, ok per Vazquez: accordo trovato con l’ex Palermo. I dettagli Mediagol.it

Cuadrado Inter, slitta l’arrivo dell’ex Juventus a Milano: le ULTIME notizie sul futuro dell’esterno colombiano Come riferito da Sky Sport, sarebbe soltanto rimandato l’arrivo di Juan Cuadrado a Milan ...Manca solo l’ufficialità ma Franco Vazquez è già vestito di grigiorosso: l’argentino 34enne arriva alla corte di uno dei suoi primi estimatori in Italia, Davide Ballardini. Vazquez ha raggiunto ...