Calciomercato com – Inter | il borsino del sostituto di Lukaku | c’è Taremi | spunta Scamacca | Balogun il preferito | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 17 luglio 2023) 2023-07-16 23:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da.com: M’ama, non m’ama. Dopo aver scoperto il tradimento di, l’sfoglia la margherita per trovarne il successore. Tanti i nomi che frullano in testa ai dirigenti dell’: alcuni fattibili, altri meno, a uno di loro (o anche a due) il compito di raccogliere l’eredità degli ormai ex Dzeko e Big Rom. Il reparto offensivo è infatti abbastanza sguarnito. Alla certezza Lautaro Martinez si è aggiunto Marcus Thuram, soffiato ai cugini nel primo affaire dell’estate, mentre sul Tucu Correa le certezze granitiche di un tempo paiono affievolirsi. Al prezzo giusto, l’argentino infatti potrebbe partire (in Arabia Saudita?) e in quel caso ilin entrata per le punte sarebbe ancora ...