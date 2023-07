Calciomercato Cagliari | piace Nzola | ma ci sono degli ostacoli

(Di lunedì 17 luglio 2023), l’obiettivo in attacco èdello Spezia, ma la concorrenza della Fiorentina e la valutazione di mercatodi intralcio Illavora sul mercato per regalare a mister Ranieri un nuovo innesto nel reparto offensivo. I rossoblùalla ricerca di un profilo adatto per giocare accanto a Gianluca Lapadula e tra i profili sondati c’è anche quello di M’Bala. L’attaccante dello Spezia è in partenza dopo la retrocessione in Serie B dei liguri. La Nuova Sardegna mette in luce tutti i problemi relativi alla possibile operazione. Il primo punto è la concorrenza: sembra esserci un interessamento della Fiorentina. Inoltre la valutazione economica sarebbe troppo alta per le casse del club rossoblù: 12 milioni ...

Il neo promossodi Claudio Ranieri è alla ricerca di due attaccanti . Il nome nuovo sondato dal direttore ... Leggi i commentias roma: tutte le notizie 17 luglio 2023I supporter della Signora mostrano tutto il loro malcontento per le voci disull'asse ...in rosa Raoul Bellanova (non riscattato dai nerazzurri per 7 milioni e passato poi dalal ...Il problema, per il club nerazzurro sorge quando punta a giocatori all'ultimo anno di contratto oppure si trova di fronte a una controparte che vuole monetizzare (vedi ilper Bellanova). La ...

Calciomercato Cagliari: sondaggio in attacco, spunta il nome di Shomurodov Cagliari News 24

Ora è ufficiale: dal Cagliari in prestito per la prossima stagione di Serie C arrivano a Olbia Francesco Zallu, Luigi Palomba e Nicolò Cavuoti.La nuova campagna tesseramenti procede spedita. La prelazione sarà attiva fino a domani, da giovedì via alla vendita libera Continua in modo sostenuto la campagna abbonamenti del Cagliari Calcio. A ie ...