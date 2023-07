Calcio Napoli svelate le prime due amichevoli a Castel Di Sangro

(Di lunedì 17 luglio 2023) Saranno l’Hatayspor ed il Girona i primi avversari per ilin Abruzzo Inizia a prendere i giusti connotati anche la seconda parte del ritiro per ilche si svolgerà in Abruzzo adidal 28 luglio al 12 agosto. Leduein Abruzzo Il

' Conclusa la carriera da calciatore Stefano Stefanelli ha iniziato subito quella da dirigente prima nella Vis Pesaro e quindi nel Carpi; dopo l'esperienza nei quadri dirigenziali delcon la ...2023 - 2024 Serie A SquadraComincia una settimana importante per il calciomercato del, come annunciato dal nuovo ds azzurro Mauro Meluso domenica nel corso della conferenza ...2023 - 2024 Serie A SquadraMarek Hamsik ha annunciato a inizio giugno il suo addio algiocato dopo la felice esperienza al Trabzonspor in Turchia, con la vittoria del campionato ...

Ziyech piace al Napoli: il club sonderà la fattibilità dell’operazione – ESPN CalcioNapoli1926.it

"Che bell'uomo" scrive sui social Dries Mertens, attaccante del Galatasaray, ex bomber del Napoli. Il destinatario del suo messaggio è Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, che ha postato ...Il Pisa ha deciso di cambiare pelle in dirigenza e ha trovato l'accordo per il nuovo direttore sportivo. Dopo l'addio con Claudio Chiellini, tornato alla Juventus Next Gen, e la risoluzione con ...