Calcio Napoli Focus mercato | Tousart in pole per il centrocampo

Inizia a prendere i giusti connotati anche la seconda parte del ritiro per ilche si svolgerà in Abruzzo a Castel di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto. Le prime due amichevoli in Abruzzo Ilincontrerà il 29 luglio i turchi dell' Hatayspor mentre il 3 ...Notizie. Ormai ci siamo per il passaggio di Kim Min - jae al Bayern Monaco . Il centrale coreano lasceràdopo una sola stagione, con il club bavarese che verserà nelle casse del ...' Conclusa la carriera da calciatore Stefano Stefanelli ha iniziato subito quella da dirigente prima nella Vis Pesaro e quindi nel Carpi; dopo l'esperienza nei quadri dirigenziali delcon la ...

Ziyech piace al Napoli: il club sonderà la fattibilità dell’operazione – ESPN CalcioNapoli1926.it

Il Napoli si trova in ritiro a Dimaro, ma i tifosi possono già segnare sul calendario le date delle prime due amichevoli a Castel di Sangro.(Spazio Napoli – News Napoli Calcio e Calciomercato Napoli) Inviato a Dimaro Folgarida Un po' Achille Lauro, un po' Silvio Berlusconi. Non sventola il fazzoletto bianco, non arriva in elicottero, ma ...