(Di lunedì 17 luglio 2023) "Felicità Azzurra! Insieme ad altre vittorie in discipline olimpiche e paralimpiche di immenso valore che ci rendono. Complimenti", così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea ...

Complimenti", così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea, commenta su twitter la vittoria dell'Italia U19 nell'Europeo di categoria dopo il successo per 1 - 0 in finale contro il ...Nei giorni scorsi il calciatore ceco era finito al centro della polemica nata intorno al suo coming out dopo le parole del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea, che rispondendo sull'...Nei giorni scorsi il calciatore ceco era finito al centro della polemica nata intorno al suo coming out dopo le parole del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea, che rispondendo sull'...

Calcio: Abodi la vittoria dell'Italia U19 rende orgogliosi Agenzia ANSA

"Felicità Azzurra! Insieme ad altre vittorie in discipline olimpiche e paralimpiche di immenso valore che ci rendono orgogliosi. (ANSA) ..."Reggio Calabria non si arrenderà ai poteri forti del calcio. La nostra è una comunità fiera che, nel corso della sua storia millenaria, ha superato difficoltà di ogni genere. Non ci piegheremo all'in ...