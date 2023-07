Bufera in Rai | commenti razzisti di due cronisti durante i mondiali di nuoto

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 17 luglio 2023) . Al via il provvedimento disciplinare ma uno dei due respinge le accuse Unasi è scagliata in Rai per i presuntiattribuiti a Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchiun fuori onda aididi Fukuoka. Una mail inviata alla Rai – e pubblicati da Corriere della Sera – da un account Twitter anonimo denuncia i due teleche «si sono lasciati andare a una serie disessisti e stereotipati vergognosi». Tra le espressioni distintamente udite: «Fuma sano, fuma bene, fuma solo pakistano», «Le olandesi sono grosse», «Come la nostra Vittorioso. È grande eh»; «Ma tanto a letto sono tutte alte uguali». E ancora: «Questa si chiama Karper, è una suonatrice d’arpa, come si suona l’arpa? La si?», «La si ...