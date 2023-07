Brutale rapina Napoli | 39enne pestato a sangue e poi derubato di soldi e telefono 

(Di lunedì 17 luglio 2023), precisamente nel quartiere di Posillipo. Un uomo di 39 anni è stato primadai malviventi e poidi telefono cellulare e portafogli.e poidie telefono I fatti sono accaduto questa notte, intorno alle ore 2, in via Petrarca. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Il raid in casa. Il pestaggio, quasi letale. Poi la fuga, lasciando però dietro di loro una serie di indizi. Due uomini - ...fermati nelle scorse ore con le accuse di tentato omicidio e...Un'atrocità particolarmenteavvenne più tardi nel garage Lietukis di Kovno. Circa 60 uomini ...per gettarsi sulle case e sui negozi dei loro ex vicini ebrei in un furore di saccheggio e. ...... Toglie la vita ad un'altra persona mentre commette unao un furto aggravato; Toglie la vita ... Anche se il giudice stesso ha affermato che si trattava di un omicidio, l'uomo non è stato ...

Brutale rapina a Milano, arrestato a Modena uno dei malviventi modenaindiretta.it

Risposta della Polizia anche ieri sera. Episodio in piazza Verdi, il protagonista cerca di sfuggire agli agenti. Riaffidato ai genitori su parere del Pm dei minori.Brutalmente picchiato davanti al tornello della metro. Di ritorno a casa da lavoro è stato aggredito da un branco di quattro ragazzi. Calci e pugni, poi la rapina dello smartphone. Un vero e proprio p ...