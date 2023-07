Borsa | Milano debole - 0 | 2% | pesa Moncler | bene Banco Bpm

Apertura in calo per ladi. L'indice Ftse Mib cede lo 0,39% a 28.548 punti frenato da Moncler ( - 2,88%), dopo il dato sulla crescita trimestrale della Cina inferiore alle stime. Dopo i primi scambi, però, il ...Oggi, lunedì 17 luglio inItaliana staccano la cedola del dividendo le seguenti società: Rosetti Marino ISIN: IT0001017851 Mercato:- Azioni Dividendo Ordinario Importo per azione: 0,28 EUR Data di pagamento: 19/...- 0,02% grazie ai bancari. Soffre Moncler con il lusso . Apertura debole per le Borse europee, reduci dalla migliore settimana dal marzo scorso, dopo una serie di nuovi dati macro deludenti ...

Quest'oggi le borse europee sono pessimiste dopo i cattivi risultati del Pil cinese, tuttavia Milano si comporta meglio delle altre piazze azionarie. Il Ftse Mib viaggia sulla parità, mentre a Parigi ...