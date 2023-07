...automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...Apertura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,39% a 28.548 punti. . 17 luglio 2023... i future sul Dax40 di Francoforte perdono lo 0,55%, quelli sul Cac40 di Parigi lo 0,68%, quelli sul Ftse100 di Londra lo 0,58%, quando il future sul Ftse Mib disono in calo dello 0,5%. ...

Borsa: Milano apre in calo, -0,39% - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Si conferma debole Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi. Cala a 166,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,7 punti al 4,1 ...Nuovo rimescolamento di carte ai piani alti di Piazza Gae Aulenti: in partenza Jingle Pang (cinese, responsabile della trasformazione digitale) e il tedesco Bart Schlatmann che lascia il posto a Gianf ...