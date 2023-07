Avvio di settimana in ordine sparso per le principali borse die Pacifico, dopo la crescita del Pil inferiore alle stime (+6,3% contro il 7,1% previsto) in Cina. Tokyo ha ceduto lo 0,09% e Seul lo 0,38%. Contrastate Taiwan (+0,29%) e Sidney ( - 0,06%), ...Lun 17/7 04,00 CN PIL s.a. t/t T2 Precedente 2,2% consenso 0,5% 04,00 CN PIL cumulato a/a T2 Precedente 4,5% 04,00 CN PIL a/a T2 Precedente 4,5% consenso 7,3% 04,00 CN Vendite al dettaglio a/a giu ...A dirlo alla Verità&Affari è Joshua Crabb , gestore azionario per l'area- Pacifico di Robeco. ... Nel 2022 ladi Tokyo ha imposto requisiti più severi per la quotazione , basati sulla ...

Borsa: Asia in ordine sparso dopo il Pil cinese, Tokyo -0,09% Agenzia ANSA

Avvio di settimana in ordine sparso per le principali borse di Asia e Pacifico, dopo la crescita del Pil inferiore alle stime (+6,3% contro il 7,1% previsto) in Cina. Tokyo ha ceduto lo 0,09% e Seul ...Il prodotto interno lordo cinese è aumentato dello 0,8% nel secondo trimestre del 2023 rispetto al primo, oltre le attese ma decisamente più debole rispetto al balzo del 2,2% registrato nel primo trim ...