Bonucci | volontà chiara | possibile svolta

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ladiè piuttostoe potrebbe anche rappresentare unafondamentale nel corso della prossima stagione. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno quello che ha visto la Juventus comunicare ail fatto di essere finito fuori rosa; che il centrale non avesse più un ruolo centrale nei bianconeri era piuttosto chiaro ma nessuno si sarebbe aspettato una situazione del genere. Il centrale azzurro, con il contratto in scadenza nel 2024, ha ancora dodici mesi con la maglia bianconera e laera quella di chiudere la carriera nel migliore dei modi.(LaPresse)Il rischio è che il desiderio dinon sia realizzabile con il giocatore costretto a trovarsi un’altra squadra nel corso di questa sessione di mercato. Il ...

è stato messo fuori rose poiché non rientra più nei piani di Allegri. Ore 10:15 - ...Corriere dello Sport secondo cui l'attaccante spagnolo si sarebbe esposto dichiarando la propria...... in attesa di capire quale sarà la sua destinazione finale La frase ai tifosi: 'Miaè rimanere alla Juve' Come detto,è stato accolto con tanto affetto da parte dei tifosi, e si è ...Ovviamente l'accoglienza dei tifosi ha fatto molto piacere a, che sorridente ha ribadito: ' La miaè quella di rimanere. Grazie per l'affetto '. Il difensore classe '87, che vorrebbe ...