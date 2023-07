Bonucci | i tifosi sono con lui | “Non te ne andare | se ti chiama Marotta…”

Messo fuori rosa, l'ex capitano della Juventus Leonardoè stato accolto daial J Medical con affetto. Lui ha salutato riproducendo la sua classica ...Dopo essere stato informato di essere stato escluso dalla rosa ufficiale della Juventus per la prossima stagione, il difensore italiano Leonardoha rivolto un messaggio ai, dichiarando ...INVIATO A TORINO. Mattinata calda, non solo per i quaranta gradi all'ombra. Davanti al J - Medical erano attesi i rientri die Chiesa. I 500presenti sono dalla parte del difensore : "Non meritavi questo trattamento, non te ne andare, sei l'unico capitano" . Eha cavalcato l'onda, quasi sfidando la ...

Juve, i tifosi a Bonucci: 'Non andare all'Inter'. Lui: 'Voglio restare' Calciomercato.com

Il capitano bianconero esce allo scoperto dopo le voci sul suo futuro: ecco cosa succederà per il difensore italiano.Bonucci ai tifosi: «La mia volontà è quella di rimanere». Messaggio del capitano bianconero fuori dal J Medical Ultimi rientri in casa Juve prima della partenza per la tournée americana. Questa mattin ...