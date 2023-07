Bonolis | «Lukaku? Ha stancato perché parliamo di un giocatore che è sempre scappato»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 luglio 2023) Paolo, conduttore televisivo, ha parlato del rifiuto all’Inter da parte di Romelu. Ecco le sue dichiarazioni a L’Interista Paolo, conduttore televisivo, ha parlato del rifiuto all’Inter da parte di Romelu. Ecco le sue dichiarazioni a L’Interista. PAROLE – «Ha fatto molto bene l’Inter ad interrompere ogni discorso, a mio avviso, data la situazione. Con i soldi risparmiati dal suo mancato acquisto sarà possibile rinnovare il reparto ed i giocatori per sostituirlo non mancano. Questo succede quando una persona viene manipolata da chi ne gestisce gli interessi. Ora siamo arrivati all’assurdo, hadi unche prima èdal Manchester United per andare all’Inter, poi ...