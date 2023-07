Bombardare Roma per uccidere Mussolini Il piano su cui Churchill pose il veto

Leggi su agi

(Di lunedì 17 luglio 2023) AGI - Per il 19 luglio 1943 era stato prefissato in ogni caso un bombardamento su. Ma la prima opzione non era quella che poi si verificò storicamente, bensì il più preciso e mirato attacco aereo a Palazzo Venezia e a Villa Torlonia. L'obiettivo era infatti quello diBenitoal tavolo di lavoro o nella sua residenza privata. Il, infatti, si chiamava “Operazione Dux” ed era stato elaborato a Londra dal comandante in capo del Bomber Command della Royal Air Force, il Maresciallo dell'aria Arthur Harris, il quale aveva in animo di inviare sulla capitale italiana gli specialisti 617esimo squadrone del V Group, agli ordini del capitano Maltby. Un bombardamento simultaneo, secondo Harris, avrebbe tolto di mezzo il capo del fascismo e probabilmente anche l'Italia dalla guerra. Il giorno ...