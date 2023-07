Bohème coi pugni chiusi stile ’68 Veronesi protesta e lo licenziano

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 17 luglio 2023) Labizzarra, quasi situazionista, del Maestro Albertoche dirige bendato per non vedere le brutture della Boheme in salsa comunista è tutt’altro che naif e ci propone spiragli di riflessioni. La prima è che nel vortice di una comunicazione manicomiale o vai sopra le righe o nessuno ti ascolta, “e non trova cane che gli abbai”. Così che tutti debbono inventarsi la qualunque per farsi notare, diventare personaggi, o semplicemente far passare un messaggio, una polemica, qualcosa da dire. Per dire qualcosa, qualsiasi cosa, devi far parlare di te.è uomo di cultura e ha trovato un gesto a suo modo colto, semplice ma affilato: difatti l’hanno fatto fuori, la direzione del Festival pucciniano di Torre del Lago, nel Lucchese, lo ha rimosso con un pretesto più ipocrita che volgare, un presunto ritardo nel presentarsi. ...