(Di lunedì 17 luglio 2023) "La Russia strumentalizza ile lo usa come arma contro Kiev privandone persone bisognose. E' un atto". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony, in una conferenza ...

"La Russia strumentalizza il cibo e lo usa come arma contro Kiev privandone persone bisognose. E' un atto". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony, in una conferenza stampa a Washington sottolineando che "l'accordo sul grano è stato necessario perché Mosca ha invaso l'Ucraina ...Due giorni dopo il rientro del segretario di Stato Antonyda una visita in Cina , il ... è quasiadesso che l'amministrazione Biden accetti di rimuovere i controlli sulle ..."La Russia strumentalizza il cibo e lo usa come arma contro Kiev privandone persone bisognose. E' un atto". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony, in una conferenza stampa a Washington sottolineando che "l'accordo sul grano è stato necessario perché Mosca ha invaso l'Ucraina ...

Blinken, è inconcepibile che Mosca strumentalizzi il cibo Agenzia ANSA

E' un atto inconcepibile". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in una conferenza stampa a Washington sottolineando che "l'accordo sul grano è stato necessario perché Mosca ha ...