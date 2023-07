Bimbo ucciso a Voghera | la madre | arrestata | non è ancora in grado di rispondere alle domande del gip

(Di lunedì 17 luglio 2023) Si è avvalsa della facoltà di nonElisa Roveda, la donnaper l’omicidio del figlio Luca, di meno di un anno, venerdì scorso a, in provincia di Pavia. Roveda, per la quale l’arresto è stato convalidato, nel Policlinico San Matteo di Pavia, in cui è ricoverata nel reparto di psichiatria da quel giorno non ha parlato col giudice perché, come ha spiegato il suo legale, Gianfranco Ercolani «non era assolutamente in condizione di». «La prima preoccupazione – ha aggiunto l’avvocato – è di carattere medico e riguarda le sue condizioni. Poi, quando sarà il momento, cercheremo di capire nel dettaglio quanto accaduto».i dottori non hanno una prognosi per la sua dimissione. Elisa era in cura da un medico e da un mese e mezzo, a detta dei suoi famigliari, soffriva di ...

Al termine del rito abbreviato è stato condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale, Emilio Pozzolo , il 38enne che l'1 febbraio 2022 investi e uccise il piccolo Daniele Ulver, 15 ...

Bimbo ucciso a Voghera, la madre è sedata e sotto stretta osservazione: «Ora pensiamo a lei» Open

