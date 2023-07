Bilancio Comune di Salerno | interrogazione parlamentare di Bicchielli Noi Moderati

... il più, come anticipato sopra, riguarda la frequenza con cui tale carta verrà ricaricata . ... Grazie ai 500 milioni stanziati dalla legge di2023, infatti, è stato possibile riconoscere ...In 30 giorni, come dadell'assessore alla Sicurezza deldi Milano, Marco Granelli, da metà giugno a metà luglio, su venti concerti sono state comminate quasi 10mila multe per sosta ...La vicenda degli errori accertati dal Revisori dei Conti suldeldi Salerno arriva a Roma, infatti è stata Presentata nella seduta di Aula della Camera dei deputati del 14 luglio l'interrogazione scritta 4 - 01343 su iniziativa dell'on. Pino ...

Bilancio Comune di Salerno, interrogazione parlamentare di ... Gazzetta di Salerno

BELLUNO - Giornata drammatica ieri, domenica 16 luglio, per gli incidenti con motociclisti coinvolti. Cinque i centauri che si sono schiantati ieri sulle strade della provincia con ...ROSETO DEGLI ABRUZZI – Grandissimo successo per la “Junior Fest – Notte Bianca dei Bambini” e per la Festa della Bandiera Blu a Roseto degli Abruzzi. Un ...