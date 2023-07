Biancaneve e le solite polemiche sterili di chi non accetta che la società cambi

(Di lunedì 17 luglio 2023) Puntualmente, quando viene annunciato un nuovo live action di un classico dell’animazione Disney, si scatenano le, insopportabili e abusateda parte di chi, con una certa concitazione, ci fa sapere che è stufo del cosiddetto «politicamente corretto».Questa espressione viene usata (ovviamente in modo dispregiativo) da chi si sente minacciato da ciò che ha...

25 anni di Mulan San Marino Rtv

È così che Disney modernizza una delle favole più raccontate per rispettare tutti. Ma le anticipazioni sulla nuova versione non sono andate giù a tutti. Il Daily Mail ha anticipato le prime immagini ...ma il film continua a chiamarsi Biancaneve e i sette nani Da un lato sei progressista, dall’altro racconti ancora la solita storia retrograda del cazzo di sette nani che vivono in una caverna Ma che ...