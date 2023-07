Bianca Berlinguer | Cifra Da Capogiro Per Il Suo Passaggio A Mediaset!

(Di lunedì 17 luglio 2023), dopo aver detto addio alla Rai, é riuscita a strappare un contratto di tutto rispetto con Mediaset. Non ci sono conferme ufficiali, ma pare che la giornalista guadagnerà il doppio di quanto percepiva in Rai. Insomma, un cambio che le frutterà parecchi soldini. Ecco di chestiamo parlando! Lo stipendio dia Mediaset:stratosferica, dopo ben 34 anni passati in Rai, ha cambiato decisamente rotta ed ha accettato di passare in Mediaset. Non è l’unico volto noto che ha lasciato l’azienda di Viale Mazzini in quest’ultimo periodo. Basti pensare al clamoroso addio di Fabio Fazio, passato al Canale Nove. Detto questo, la conduttrice di Carta, sarebbe riuscita a strappare un ...

Il programma che sostituirà Cartabianca, dopo il passaggio della conduttricea Mediaset, sarà comunicato - ha fatto sapere la Rai - nel Cda del 25 luglio. Le reazioni "Avevamo ...Va risolto anche il problema di chi andrà a prendere il posto dinella prima serata di martedì su Rai3. Infine il mese si chiuderà con l'audizione in Vigilanza del ministro dell'...... che trattandosi di una stradainserita in un contesto paesaggistico tutelato sarà rifinita ... piazza Enricoa San Martino, via delle Statue e via Tebaldeo a Malborghetto di Boara. ...

Bianca Berlinguer a Mediaset, svelato il super cachet Today.it

Mediaset ha firmato un contratto con Bianca Berlinguer che di certo non farà rimpiangere alla giornalista l’aver lasciato la Rai.We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...