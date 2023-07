Beto per l’Inter? Clausola scaduta | la situazione con l’Udinese – Sky

(Di lunedì 17 luglio 2023) Entra anchedelfra i nomi delper sostituire Lukaku. L’attaccante dei bianconeri friulani aveva unarescissoria, che però è. Lo fa sapere Sky Sport. DISCORSO COMPLESSO – Oltre ad Alvaro Morata, per il quale c’è anche la Roma,cerca di capire quale sia l’attaccante giusto per rimpiazzare Romelu Lukaku. Il punto di Marco Demicheli su Sky Sport 24: «ha provato a informarsi su Morata e a prenderlo a una cifra inferiore a ventuno milioni di euro. L’Atlético Madrid però ha risposto che laè questa e non si può pagare meno. C’è anche il nome di, che aveva unarescissoria da trentacinque milioni di euroqualche giorno fa. ...

Piace molto, ma avrebbe bisogno di tempo per adattarsi. Più staccati ci sono Beto dell'Udinese e Taremi del Porto, entrambi con un cartellino sui 20-25 milioni. In lista c'è anche Scamacca

L'Inter prosegue nelle valutazioni per l'attacco: in lista ci sono Morata e Balogun (in pole) ma anche Beto e Taremi. Il punto ...Piace molto, ma avrebbe bisogno di tempo per adattarsi. Più staccati ci sono Beto dell’Udinese e Taremi del Porto, entrambi con un cartellino sui 20-25 milioni. In lista c’è anche Scamacca, ma per ora ...